Андрій Шевченко пробув на посаді віцепрезидента НОК України лише один день. Після чого відмовився від цієї роботи. Футбольний наставник дав поштовх скандалу з Григорієм Суркісом та Нестором Шуфричем, яких переобрали у членство комітету.

До теми Шукає виправдання: Гутцайт прокоментував скандал із Суркісом та Шуфричем у НОК

Гутцайт: Ми домовилися про зустріч наступного тижня

Після цього на офіційному сайті НОК з'явилась інформація, що Суркіс та Шуфрич вийдуть зі складу членів комітету.

Новий очільник НОК Вадим Гутцайт у національному телемарафоні розповів, що Шевченко може повернутись до отриманої посади після відходу з комітету скандальних "персон". Гутцайт матиме зустріч із колишнім наставником головної команди країни з футболу щодо його можливого повернення у НОК.

Ми поспілкувалися із Андрієм Шевченком. Він попередив мене, що написав та пішов. Але я потім йому набрав, коли він уже опублікував свої думки. Я йому сказав, що вже написано листи про вихід з НОК паном Шуфричем та паном Суркісом. Ми домовилися про зустріч наступного тижня. Говоритимемо, як далі нам працювати разом,

– сказав Гутцайт.

Разом із Андрієм Миколайовичем роботу у НОК призупинив президент УАФ Андрій Павелко. Також про це заявив виконувач обов’язків президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін.

І справді, присутність Суркіса та Шуфрича у членстві НОК, це прямий плювок в обличчя українських військових, які щодня виганяють російського ворога з нашої країни.