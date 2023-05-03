Садио Мане пал жертвой собственного же конфликта. Раздевалка Бавария "изолировала" сенегальского футболиста.
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Нужно нести ответственность
После матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити (0:3) Садио Мане ударил своего одноклубника Лероя Сане, что привело к разбитой губе немецкого вингера. Бавария решила наказать разбойника рекордным штрафом, хотя среди вариантов расправы с сенегальцем было расторжение контракта
"Всех собак выпустили на Мане", но оказалось, что первым этот конфликт вообще начал не Садио, а Сане. Лерой назвал партнера по команде "черным дерьмом". После чего и вспыхнула потасовка между футболистами Баварии.
Кроме официальных наказаний со стороны мюнхенского коллектива, Мане также терпит бойкот со стороны своих одноклубинков. Сейчас с Садио общается только его партнер по сборной Сенегала Буна Сарр, все остальные футболисты избегают скандального нападающего. К тому же, игроки Баварии были разочарованы не только человеческими качествами Мане, но и его техникой на футбольном поле. "Пивовары" уже активно ищут покупателя для Садио.
Карьера сенегальского футболиста
- Мане успел поиграть за ряд коллективов, таких как: французский Мец, австрийский РБ Зальзбург, английские Саутгемптон и Ливерпуль. Именно на территории "Туманного Альбиона" Мане себя и зарекомендовал.
- Садио в состоянии "святых" оформил самый быстрый хет-трик в истории Английской Премьер-лиги, сенегальцу для этого понадобилось 176 секунд. Пострадавшей оказалась Астон Вилла, которой Мане забивал на 14-й, 15-й и 16-й минутах.
- После своих хороших выступлений в состоянии Саутгемптона Мане перешел в Ливерпуль, заплативший за него 41,2 миллиона евро. За мерсисайдцев Садио провел 269 матчей, в которых забил 120 голов и отдал 48 ассистов. Период пребывания в Ливерпуле стал лучшим в карьере сенегальца, поскольку с "мерсисайдцами" он выигрывал все внутренние английские соревнования, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, впоследствии перейдя в Баварию за 32 миллиона евро.
- К тому же, в последней номинации на "Золотой мяч" Мане занял второе место, уступив Кариму Бензему.
- Также в 2021 году Садио со сборной Сенегала выигрывал Кубок африканских наций.