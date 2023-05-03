Садио Мане пал жертвой собственного же конфликта. Раздевалка Бавария "изолировала" сенегальского футболиста.

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Нужно нести ответственность

После матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити (0:3) Садио Мане ударил своего одноклубника Лероя Сане, что привело к разбитой губе немецкого вингера. Бавария решила наказать разбойника рекордным штрафом, хотя среди вариантов расправы с сенегальцем было расторжение контракта

"Всех собак выпустили на Мане", но оказалось, что первым этот конфликт вообще начал не Садио, а Сане. Лерой назвал партнера по команде "черным дерьмом". После чего и вспыхнула потасовка между футболистами Баварии.

Кроме официальных наказаний со стороны мюнхенского коллектива, Мане также терпит бойкот со стороны своих одноклубинков. Сейчас с Садио общается только его партнер по сборной Сенегала Буна Сарр, все остальные футболисты избегают скандального нападающего. К тому же, игроки Баварии были разочарованы не только человеческими качествами Мане, но и его техникой на футбольном поле. "Пивовары" уже активно ищут покупателя для Садио.

Карьера сенегальского футболиста