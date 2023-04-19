Скандальный инцидент произошел в раздевалке Баварии после поражения от Манчестер Сити (3:0) в Лиге чемпионов. Садио Мане на эмоциях разбил губу своему одноклубнику Лерой Сане.

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За что Мане получил серьезное наказание. Хотя речь шла до расторжения контракта, но все осталось на уровне слухов. Бавария отстранила его от матча против Хоффенхайма, в котором мюнхенцы расписали мировую 1:1 и выписали штраф в размере 500 тысяч евро.

Однако Bild сообщил несколько обновленную сумму, которую оштрафовали Садио. Сенегальский футболист должен заплатить за свою несдержанность 300 тысяч евро.

Любопытно! Это самый большой штраф в истории Баварии, получаемый футболистом. До этого этим обладателем антирекорда был Франк Рибери, заплативший за драку с Арьеном Роббеном 50 тысяч евро.

Хотя по его контракту мюнхенский клуб мог спокойно оштрафовать Мане на сумму 2 миллиона евро. А это месячная зарплата сенегальца. Но боссы Баварии были снисходительны к Садио, у которого недавно умерла тетя.

Интересно, что первым конфликт начал как раз не Мане, а Сане. Лерой назвал партнера по команде "черным дерьмом". После чего и вспыхнула потасовка между футболистами Баварии.

После этого инцидента Садио не собирается искать новый клуб. За Баварию сенегалец выступает с июля 2022 года. За мюнхенский коллектив уже провел 32 матча, в которых отличился 11 голами и 5 ассистами. Контракт левого вингера с Баварией рассчитан до 30 июня 2025 года.

К слову. 19 апреля Бавария примет МанСити в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:00 (по Киеву).