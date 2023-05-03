Садіо Мане став жертвою власного ж конфлікту. Роздягальня Баварія "ізолювала" сенегальського футболіста.

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Потрібно нести відповідальність

Після матчу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (0:3) Садіо Мане вдарив свого одноклубника Лероя Сане, що призвело до розбитої губи німецького вінгера. Баварія вирішила покарати розбишаку рекордним штрафом, хоча серед варіантів розправи з сенегальцем було розірвання контракту.

"Усіх собак випустили на Мане", але виявилось, що першим цей конфлікт взагалі розпочав не Садіо, а Сане. Лерой назвав партнера по команді "чорним лайном". Після чого й спалахнула бійка між футболістами Баварії.

Окрім офіційних покарань зі сторони мюнхенського колектива, Мане також терпить бойкот зі сторони своїх одноклубинків. Наразі з Садіо спілкується тільки його партнер по збірній Сенегалу Буна Сарр, усі ж інші футболісти уникають скандального нападника. До того ж, гравців Баварії були розчаровані не тільки людськими якостями Мане, але і його технікою на футбольному полі. "Пивавари" уже активно шукають покупця для Садіо.

Кар'єра сенегальського футболіста