Садіо Мане став жертвою власного ж конфлікту. Роздягальня Баварія "ізолювала" сенегальського футболіста.
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Потрібно нести відповідальність
Після матчу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (0:3) Садіо Мане вдарив свого одноклубника Лероя Сане, що призвело до розбитої губи німецького вінгера. Баварія вирішила покарати розбишаку рекордним штрафом, хоча серед варіантів розправи з сенегальцем було розірвання контракту.
"Усіх собак випустили на Мане", але виявилось, що першим цей конфлікт взагалі розпочав не Садіо, а Сане. Лерой назвав партнера по команді "чорним лайном". Після чого й спалахнула бійка між футболістами Баварії.
Окрім офіційних покарань зі сторони мюнхенського колектива, Мане також терпить бойкот зі сторони своїх одноклубинків. Наразі з Садіо спілкується тільки його партнер по збірній Сенегалу Буна Сарр, усі ж інші футболісти уникають скандального нападника. До того ж, гравців Баварії були розчаровані не тільки людськими якостями Мане, але і його технікою на футбольному полі. "Пивавари" уже активно шукають покупця для Садіо.
Кар'єра сенегальського футболіста
- Мане встиг пограти за низку колективів, такі як: французький Мец, австрійський РБ Зальзбург, англійські Саутгемптон та Ліверпуль. Саме на теренах "Туманного Альбіону" Мане себе і зарекомендував.
- Садіо у стані "святих" оформив найшвидший хет-трик у історії Англійської Прем'єр-ліги, сенегальцю для цього знадобилося 176 секунд. Постраждалою виявилась Астон Вілла, якій Мане забивав на 14-ій, 15-ій та 16-ій хвилинах.
- Після своїх хороших виступів у стані Саутгемптона Мане перейшов у Ліверпуль, який заплатив за нього 41,2 мільйона євро. За "мерсисайдців" Садіо провів 269 матчів, в яких забив 120 голів та віддав 48 асистів. Період перебування у Ліверпулі став найкращим у кар'єрі сенегальця, оскільки з "мерсисайдцями" він вигравав усі внутрішні англійські змагання, а також Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний ЧС, згодом перейшовши у Баварію за 32 мільйона євро.
- До того ж, в останній номінації на "Золотий м'яч" Мане посів другу сходинку, поступившись Каріму Бензема.
- Також у 2021-му році Садіо зі збірною Сенегалу вигравав Кубок африканських націй.