В раздевалке мюнхенцев на фоне эмоций вспыхнула потасовка между двумя лидерами команды – Лероем Сане и Садио Мане. Последний в итоге разбил губу немецкому одноклубнику.

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Расизм в Баварии

Бавария немедленно отреагировала на подобное поведение футболистов и наказала Мане за несдержанность. Следовательно, Садио должен пропустить ближайший поединок мюнхенского коллектива против Хоффенхайма (15 апреля) и уплатить штраф в размере 500 тысяч евро.

"Всех собак выпустили на Мане", но оказалось, что первым этот конфликт вообще начал не Садио, а Сане. Лерой назвал партнера по команде "черным дерьмом". После чего и вспыхнула потасовка между футболистами Баварии.

Отметим, что еще на поле между футболистами была словесная перепалка и напряженные отношения к концу поединка.

К слову, Мане был в не лучшем настроении не только из-за поражения Баварии. Недавно в семье сенегальца случилось горе – умерла его тетя. Поэтому Садио был на грани, чтобы не взорваться эмоционально, что и произошло.

Ответный матч в Мюнхене обещает быть очень сложным для Баварии, ведь перед подопечными Томаса Тухеля будет стоять непростая задача – забить хотя бы три гола и не пропустить, чтобы перевести противостояния и дополнительные тайма и, возможно, даже в серию пенальти.

МанСити же оформило комфортное преимущество перед второй встречей, которая состоится 19 апреля на "Альянце Арене".