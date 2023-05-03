Шахтер – лидер УПЛ, поэтому каждая острота у ворот "горняков" была для Миная на вес "золота". Так сложились обстоятельства, что судья н е засчитал "чистый" гол от гостей из солнечного Закарпатья.

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Судье нужно купить очки

Уже на 12-й минуте Лассина Траоре вывел Шахтер вперед 1:0. Уже в компенсированное к первому тайму время могли минайцы забить гол в раздевалку. Они это и сделали, но судья решил, что "горняки" должны уйти на перерыв при победном счете.

Голевым мог показаться стандарт. Защите Шахтера удалось заблокировать первый удар после передачи в штрафной дончан. После чего лучше всего сориентировал в мощно пробившем эпизоде Немчанинов. Мяч от перекладины залетел за линию ворот Анатолий Трубина, после отскока забравший его в руки.

На повторе ясно видно, что мяч полностью пересек линию ворот, но главный арбитр встречи Николай Балакин увидел этот момент с другой стороны. Судья не засчитал "чистый" гол Минаю.

Видео неучтенного гола Прохожу

Гол Траоре так и остался единственным во встрече и победным для "горняков". Команда Игоря Йовичевича празднует минимальную, но не такую уж заслуженную победу 1:0.

Реакция Иду на незачётный гол

После поединка Минай иронически отреагировал на свое поражение. На официальных социальных страницах клуба появились фото с финальным результатом матча. Однако здесь "лисы" решили восстановить справедливость, написав счет не 1:0, а 1:1, засчитав гол Немчанинова.

К сожалению, за эти 1:1 один балл в актив нам не засчитают…,

– отметила пресс-служба в подписи публикации.



Реакция Иду на исход против Шахтера / Фото закарпатского клуба