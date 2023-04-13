Сенегальский футболист после поражение от Манчестер Сити (3:0) в раздевалке ударил Лероя Сане, что повлекло за собой настоящий скандал. Мюнхенский коллектив был готов немедленно проститься с Мане.

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Разруха в коллективе

Садио на живом примере показал, что такое не профессионализм со стороны футболиста. Наверное, Мане разозлил тот факт, что Лерой Сане был одним из самых активных в составе Баварии в матче с "голубыми", а не он, потому и решил силой это продемонстрировать, ударив немецкого футболиста.

За такие действия сенегальского игрока в любом случае ожидает серьезное наказание за хулиганство внутри команды. Мане уже прибыл в тренировочный лагерь "пивоваров" с улыбкой на лице. Ожидается, что дебошир будет просить прощения у всего коллектива за нарушение дисциплины.

Руководство Баварии уже обсуждало возможные санкции для Садио Мане. Боссы Баварии рассматривали варианты со штрафом, отстранением и даже расторжением контракта со сенегальцем. Однако окончательное решение еще не принято. К тому же большинство игроков мюнхенского коллектива и менеджеров команды считают, что вингер сам уйдёт из клуба уже летом.

Карьера Садио Мане