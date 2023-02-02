Обвинение снято: потенциальная звезда МЮ не играла год в футбол из-за дела изнасилования

Секс-скандалы в футболе часто дело. Но одно дело, когда игроки ломают себе жизнь на закате карьеры, а другое – когда будущие звезды футбола портят себе путь к славе.

Молодой игрок Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд на год времени выпал из футбола из-за скандала изнасилования. С игрока сняли все обвинения, однако игроку пришлось многое пережить.

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Обвинение снято

Молодой нападающий "красных дьяволов" был оправдан в скандальном деле. Полиция Манчестера сняла все обвинения с Гринвуда. В отношении игрока было открыто уголовное производство по делу о возможном изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством в отношении своей девушки. Гринвуд вышел победителем из этой ситуации и сможет снова вернуться к своему любимому делу, футболу.

Ключевые свидетели по делу отказались давать показания в суде. Также появились новые материалы, с учетом которых не было реалистичной перспективы осуждения. Дело закрыто, – заявил суперинтендант полиции.

Через что пришлось пройти Мейсону Гринвуду