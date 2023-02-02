Самый титулованный футболист в истории на свою голову вляпался в секс-скандал. Пострадавшей стороной оказалась не только девушка из ночного клуба, но и бывшая команда Дани Алвеса. Игрок может дорого за это заплатить в прямом смысле.
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Теперь попал еще и на деньги
После того как мир узнал о том, что совершил бразильский футболист, на тот момент его клуб Пумас решил расторгнуть с Алвесом контракт. Но не все так просто обошлось. Мексиканский клуб требует от Алвеса компенсации и имеет на это полное право.
Дело в том, что в контракт бразильца с Пумас был внесен особый пункт. В нем отмечено, что футболист будет оштрафован за допинг, совершенные преступления и участие в публичных скандалах. Алвес без проблем активировал последний пункт. Теперь Пумас потребовал от бразильского футболиста 5 миллионов долларов.
Глупости со стороны Дани Алвеса
- Бразильского футболиста обвинили в сексуальном насилии в ночном клубе Барселоны. Алвес запихнул руку под нижнее белье одной из отдыхающих девушек.
- Несмотря на опровержение со стороны самого титулованного игрока, он все же был взят под стражу.
- Впоследствии игрок признал свое участие в половом акте и раскрыл причину лжи со своей стороны.
- Футболист не опускает головы и продолжает заниматься любимым делом уже и в тюрьме.