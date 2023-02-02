Самый титулованный футболист в истории на свою голову вляпался в секс-скандал. Пострадавшей стороной оказалась не только девушка из ночного клуба, но и бывшая команда Дани Алвеса. Игрок может дорого за это заплатить в прямом смысле.

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Теперь попал еще и на деньги

После того как мир узнал о том, что совершил бразильский футболист, на тот момент его клуб Пумас решил расторгнуть с Алвесом контракт. Но не все так просто обошлось. Мексиканский клуб требует от Алвеса компенсации и имеет на это полное право.

Дело в том, что в контракт бразильца с Пумас был внесен особый пункт. В нем отмечено, что футболист будет оштрафован за допинг, совершенные преступления и участие в публичных скандалах. Алвес без проблем активировал последний пункт. Теперь Пумас потребовал от бразильского футболиста 5 миллионов долларов.

Глупости со стороны Дани Алвеса