В понедельник, 4 мая, стало известно, что Моуринью возглавит итальянскую Рому с нового сезона. Без работы португальский наставник был не долго. Лишь 19 апреля его уволили из английского Тоттенхэма.
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Ryanair в твиттере после новости о Моуринью пошутила, что он будет рад узнать, что авиакомпания совершает полеты из Лондона в Рим всего лишь за 14,99 фунтов стерлингов.
Но не обошлось и без упоминания его провала в Тоттенхэме – за два сезона, что Моуринью возглавлял команду, он не выиграл ни одного трофея.
"Из-за отсутствия трофеев в "шпорах", мы надеемся, для этой поездки хватит ручной клади", – говорится в сообщении.
- Итальянская Рома объявила, что Моуринью возглавит Рому в тот же день, когда заявила, что не будет продлевать соглашение с нынешним наставником команды Паулу Фонсека. Португалец проработал в римском клубе всего два года после того, как покинул донецкий Шахтер.
- Контракт Моуринью с Ромой рассчитан на три года. Деталей сделки не сообщают. Итальянские СМИ пишут, что Моуринью будет получать 7,5 миллиона евро зарплаты в год чистыми. При этом Тоттенхэм продолжит платить ему разницу в зарплате между клубами до 2022 года. В Тоттенхэме он получал 16 миллионов фунтов.