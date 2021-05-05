В понедельник, 4 мая, стало известно, что Моуринью возглавит итальянскую Рому с нового сезона. Без работы португальский наставник был не долго. Лишь 19 апреля его уволили из английского Тоттенхэма.

Стоящее Моуринью заработал космические деньги на увольнениях: безумная сумма отступных

Ryanair в твиттере после новости о Моуринью пошутила, что он будет рад узнать, что авиакомпания совершает полеты из Лондона в Рим всего лишь за 14,99 фунтов стерлингов.

Но не обошлось и без упоминания его провала в Тоттенхэме – за два сезона, что Моуринью возглавлял команду, он не выиграл ни одного трофея.

"Из-за отсутствия трофеев в "шпорах", мы надеемся, для этой поездки хватит ручной клади", – говорится в сообщении.