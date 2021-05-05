У понеділок, 4 травня, стало відомо, що Моурінью очолить італійську Рому з нового сезону. Без роботи португальський наставник був не довго. Лише 19 квітня його звільнили з англійського Тоттенхема.
Варте уваги Моурінью заробив космічні гроші на звільненнях: шалена сума відступних
Ryanair у твіттері після новини про Моурінью пожартувала, що він буде радий дізнатися, що авіакомпанія здійснює польоти з Лондона до Рима всього лиш за 14,99 фунтів стерлінгів.
Але не обійшлося і без згадування його провалу в Тоттенхемі – за два сезони, що Моурінью очолював команду, він не виграв жодного трофею.
"Через відсутність трофеїв у "шпорах", ми сподіваємось, для цієї поїздки вистачить ручної поклажі", – йдеться в повідомленні.
- Італійська Рома оголосила, що Моурінью очолить Рому в той же день, коли заявила, що не буде продовжувати угоду з теперішнім наставником команди Паулу Фонсека. Португалець пропрацював у римському клубі лише два роки після того, як покинув донецький Шахтар.
- Контракт Моурінью з Ромою розрахований на три роки. Деталей угоди не повідомляють. Італійські ЗМІ пишуть, що Моурінью буде отримувати 7,5 мільйона євро зарплати в рік чистими. При цьому Тоттенхем продовжить платити йому різницю в зарплаті між клубами до 2022 року. В Тоттенхемі він отримував 16 мільйонів фунтів.