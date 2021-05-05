У понеділок, 4 травня, стало відомо, що Моурінью очолить італійську Рому з нового сезону. Без роботи португальський наставник був не довго. Лише 19 квітня його звільнили з англійського Тоттенхема.

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Ryanair у твіттері після новини про Моурінью пожартувала, що він буде радий дізнатися, що авіакомпанія здійснює польоти з Лондона до Рима всього лиш за 14,99 фунтів стерлінгів.

Але не обійшлося і без згадування його провалу в Тоттенхемі – за два сезони, що Моурінью очолював команду, він не виграв жодного трофею.

"Через відсутність трофеїв у "шпорах", ми сподіваємось, для цієї поїздки вистачить ручної поклажі", – йдеться в повідомленні.