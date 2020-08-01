Румунські ультрас поставили ультиматум фанатам київського "Динамо" через Луческу
Ультрас бухарестського "Динамо" записали звернення до фанатів київського "Динамо" через критику у сторону Луческу, який нещодавно очолив киян. Вони просять вболівальників лояльніше ставитись до Луческу.
Своє звернення ультрас "Динамо" Peluza Catalin Hildan-Dinamo опублікували у Facebook. У листі підкреслюється, що Луческу є знаковою фігурою для динамівців, він заслуговує на те, щоб його цінували й поважали, повідомляє офіційний сайт київського "Динамо".
Читайте також: Треба буде поміняти всіх вас: Суркіс пригрозив гравцям "Динамо" за невдачу з Луческу
Заява румунських фанатів
За словами румунських фанатів, вони захоплюються тим, як київські вболівальники палко підтримують свій клуб.
Вони зазначили, що для бухарестського клубу Луческу є знаковою фігурою, яка користується величезною повагою на Батьківщині.
Вони прекрасно знають, що таке конкуренція. Але просять, щоб кияни його цінували і поважали. Протягом багатьох років в українському футболі не домінуватиме суперництво, а на першому місці буде цінність самого футболу.
Дорожіть Луческу, а якщо не будете, то віддайте його назад нам. У Києві або Бухаресті він потрібен "Динамо" немов сонячне світло,
– яскраво заявили румунські ультрас у листі.
Луческу тренував "Динамо" (Бухарест) протягом 1985/90 років. 75-річний фахівець вісім разів приводив румунський клуб до чемпіонства та ще тричі до здобуття Кубка Румунії у статусі гравця та тренера.
- Додамо, що фанати "Динамо не надто люб'язно зустріли призначення Луческу на пост головного тренера киян.
- Під час першої пресконференції Луческу президент киян Суркіс заявив, що вболівальники повинні по-європейському дивитися на запрошення румунського тренера.
- Через тиск ЗМІ та вболівальників "Динамо" 27-го липня з'явилася інформація, що Луческу подав у відставку. Згодом з'явилася інформація, що Луческу залишається у "Динамо".
- 28 липня ультрас київського "Динамо" зібрався біля клубного стадіону столичного клубу, де перебував новий головний тренер команди Мірча Луческу. Вони палили фаєри та кричали, що таке призначення є ганьбою для клубу.