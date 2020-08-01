Ультрас бухарестського "Динамо" записали звернення до фанатів київського "Динамо" через критику у сторону Луческу, який нещодавно очолив киян. Вони просять вболівальників лояльніше ставитись до Луческу.

Своє звернення ультрас "Динамо" Peluza Catalin Hildan-Dinamo опублікували у Facebook. У листі підкреслюється, що Луческу є знаковою фігурою для динамівців, він заслуговує на те, щоб його цінували й поважали, повідомляє офіційний сайт київського "Динамо".

Читайте також: Треба буде поміняти всіх вас: Суркіс пригрозив гравцям "Динамо" за невдачу з Луческу

Заява румунських фанатів

За словами румунських фанатів, вони захоплюються тим, як київські вболівальники палко підтримують свій клуб.

Вони зазначили, що для бухарестського клубу Луческу є знаковою фігурою, яка користується величезною повагою на Батьківщині.

Вони прекрасно знають, що таке конкуренція. Але просять, щоб кияни його цінували і поважали. Протягом багатьох років в українському футболі не домінуватиме суперництво, а на першому місці буде цінність самого футболу.

Дорожіть Луческу, а якщо не будете, то віддайте його назад нам. У Києві або Бухаресті він потрібен "Динамо" немов сонячне світло,

– яскраво заявили румунські ультрас у листі.

Луческу тренував "Динамо" (Бухарест) протягом 1985/90 років. 75-річний фахівець вісім разів приводив румунський клуб до чемпіонства та ще тричі до здобуття Кубка Румунії у статусі гравця та тренера.