Ряды киевского "Динамо" мог пополнить бельгийский защитник Джордан Лукаку. Киевляне хотели арендовать футболиста на сезон-2020/2021, но трансфер неожиданно сорвался.

Журналист телеканалов "Футбол 1,2,3" Игорь Бурбас в твиттере сообщил об интересе "Динамо" к Лукаку.

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В "Динамо" сорвался трансфер Лукаку

По словам Бурбаса, Лукаку мог присоединиться к "Динамо" в последний день европейского трансферного окна.

Киевляне хотели арендовать Лукаку и на трансфере настаивал Мирча Луческу.

Сообщается, что Лукаку был готов перейти в "Динамо", но посоветовался с тренером сборной Бельгии Роберто Мартинесом и отказал киевлянам.

Лукаку перешел в бельгийский "Антверпен", где якобы будет в поле зрения Роберто Мартинеса и, возможно, поедет на Евро-2020.

Что известно о Джордане Лукаку?

Брат звездного футболиста "Интера" Ромелу Лукаку. Джордан выступает на позиции левого защитника. 26-летний игрок прошлый сезон провел в римском "Лацио".



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