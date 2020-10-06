Киевское "Динамо" так и не смогло полноценно использовать трансферное окно для усиления перед Лигой чемпионов. "Динамо" объявило, что Клейтон, находившийся на просмотре в команде, подписал контракт с клубом.

"Динамо" 6-го октября сообщило, что подписало контракт с бразильским атакующим полузащитником Клейтоном. Полное имя футболиста – Клейтон Да Силвейра Да Сильва.

Это интересно: Лукаку дал согласие перейти в "Динамо", но трансфер сорвался

24-летний футболист, являющийся воспитанником клуба "Фигейренше", а также выступавший за "Атлетико-Минейро" и "Коринтианс", заявлен "Динамо" на матче украинской Премьер-лиги под 27-м номером.

Сейчас "Динамо" не раскрывает срок соглашения Клейтона.

Что известно о новичке "Динамо"?

В 2015 году в составе олимпийской сборной Бразилии стал бронзовым призером Панамериканских игр в Торонто.

На данный момент футболист имеет статус свободного агента, поэтому в "Динамо" он перешел бесплатно. Футболист может сыграть на позиции левого и правого вингера, а также на позиции оттянутого нападающего.

За время клубной карьеры Клейтон сыграл 119 матчей, забил 20 голов и отдал 13 ассистов.

"Динамо" вроде бы не спешило подписывать контракт с Клейтоном, ведь футболист находился в плохой физической форме.