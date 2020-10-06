"Динамо" официально усилилось футболистом из Бразилии
Киевское "Динамо" так и не смогло полноценно использовать трансферное окно для усиления перед Лигой чемпионов. "Динамо" объявило, что Клейтон, находившийся на просмотре в команде, подписал контракт с клубом.
"Динамо" 6-го октября сообщило, что подписало контракт с бразильским атакующим полузащитником Клейтоном. Полное имя футболиста – Клейтон Да Силвейра Да Сильва.
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24-летний футболист, являющийся воспитанником клуба "Фигейренше", а также выступавший за "Атлетико-Минейро" и "Коринтианс", заявлен "Динамо" на матче украинской Премьер-лиги под 27-м номером.
Сейчас "Динамо" не раскрывает срок соглашения Клейтона.
Что известно о новичке "Динамо"?
В 2015 году в составе олимпийской сборной Бразилии стал бронзовым призером Панамериканских игр в Торонто.
На данный момент футболист имеет статус свободного агента, поэтому в "Динамо" он перешел бесплатно. Футболист может сыграть на позиции левого и правого вингера, а также на позиции оттянутого нападающего.
За время клубной карьеры Клейтон сыграл 119 матчей, забил 20 голов и отдал 13 ассистов.
"Динамо" вроде бы не спешило подписывать контракт с Клейтоном, ведь футболист находился в плохой физической форме.
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