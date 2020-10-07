Київське "Динамо" в останні години трансферного вікна могло підсилитися зірковим футболістом. Гравцем київського клубу міг стати Квадво Асамоа.

Журналіст каналів "Футбол 1,2,3" Ігор Бурбас повідомляв, що варіантом підсилити лівий фланг оборони у наставника киян Мірчі Луческу був Асамоа.

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У вівторок, 6-го жовтня, Асамоа розірвав контракт з міланським "Інтером", тому став вільним агентом. "Динамо" могло отримати Асамоа майже безкоштовно.

За інформацією Бурбаса, футболіст збірної Гани буцімто мав квиток у Київ на медогляд. Однак керівництво "Динамо" відмовилося від трансферу.

Іншим варіантом підсилити лівий фланг оборони у Луческу був Асамоа. Учора він розірвав контракт з Інтером, тож був вільним агентом. Ганець ніби навіть мав квиток на сьогоднішній ранковий рейс до Києва на медогляд. Але не отримав зеленого світла від керівництва Динамо. — Igor Burbas (@iburbas) October 6, 2020

Що відомо про Асамоа? 31-річний футболіст, за даними Transfermarkt, оцінюється у 4 мільйони євро. Славу Асамоа здобув, виступаючи за "Ювентус" та "Інтер". В Італії він також грав за "Торіно" та "Удінезе".

Ким підсилилося "Динамо"

У трансферне вікно лави "Динамо" поповнили три нові футболісти. Всі вони підписали контракти з киянами 6-го жовтня.

"Динамо" оголосило про підписання контракту з бразильцем Клейтоном, який прийшов у команду як вільний агент.

Також лави "біло-синіх" поповнив український оборонець Володимир Костевич. Він покинув "Лех" та приєднався до "Динамо" безкоштовно.

Останнім трансфером "Динамо" став румун Тудор Белуце. Футболіст перейшов з "Брайтона" на правах оренди.