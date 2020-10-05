Журналист Игорь Цыганик заявил, что "Динамо" все же подпишет опорного полузащитника "Брайтона" Тудора Белуце.

Об этом он рассказал в эфире на YouTube-канале Football Hub.

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Я общался с Игорем Суркисом и он подтвердил, что киевское "Динамо" берет Белуце и вероятно он пополнит состав клуба для ротации на чемпионат Украины и Лигу чемпионов.

Зачем берут Белуце? Его берут в аренду с правом выкупа и будет шанс пересмотреть этого футболиста, чтобы понять его необходимость для "Динамо", – рассказал Цыганик.

Ранее президент "Динамо" рассказывал, что идея пригласить 21-летнего Тудора Белуце принадлежит главному тренеру киевлян Мирче Луческу, который желает с помощью своего соотечественника укрепить состав команды под Лигу чемпионов.

Трансферное окно для "Динамо"

Таким образом, в нынешнее трансферное окно, которое сместилось в терминах из-за пандемии, "Динамо" купило лишь одного футбоилста – Владимира Костевича.

Также "Динамо" арендовало Белуце и вернуло из аренды в других клубах Жерсона Родригеса, Владислава Супрягу, Александра Тимчика и Богдана Леднева.