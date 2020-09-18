Украинский защитник Владимир Костевич пополнит киевское "Динамо" раньше запланированного времени. Киевлянам удалось договориться с "Лехом" о досрочном переходе украинца.

Футболист пополнит состав "Динамо" еще до окончания трансферного окна. Хотя действующий контракт украинца с польским клубом рассчитан до конца 2020 года, сообщает Meczyki.

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Досрочный переезд в Киев

Костевич должен был доиграть до конца 2020 года в Польше, а затем полноценно перебраться в киевский клуб, но произойдет это раньше.

"Лех" уже успел усилиться другим украинским защитником из испанского "Леганеса" Василием Кравцом. Правда, клуб взял игрока только в аренду. Скорее всего именно это привело к ускорению отъезда Владимира Костевича в Киев. Подчеркнем, что Кравец играет на той же позиции, что и его земляк.

С чего все началось

Костевич за пол года до окончания соглашения подписал контракт с киевлянами. Польский клуб предлагал защитнику продлить соглашение, но после начала сотрудничества с агентом Шаблием украинец отказался от предложения поляков. Причиной этого стала заинтересованность со стороны киевлян. Он готов был бесплатно перейти в "Динамо" и в качестве свободного агента.

Костевич стал первым новичком "Динамо" во главе нового наставника Мирчи Луческу.

Ранее польский клуб отстранил Костевича от команды. "Лех" посчитал такой поступок футболиста не слишком корректным, поэтому решил убрать игрока из состава.

Карьера Костевича в УПЛ