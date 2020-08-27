Ровно 3 года назад Мейвезер нокаутировал МакГрегора и на громкой ноте завершил карьеру: видео
Ровно 3 года назад в Лас-Вегасе Флойд Мейвезер техническим нокаутом в 10-м раунде избил звезду UFC Конора МакГрегора. Для ирландца этот бой стал единственным в карьере на профессиональном ринге.
В прессе бой получил звание "Самый дорогой бой в истории", поскольку организаторы заработали на нем 600 миллионов долларов, пишет 24 канал.
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Исторический бой
Гонорары спортсменов были заоблачными. Официальный гонорар Мейвезера составил 100 миллионов долларов, а МакГрегор без учета процента от проданных трансляций получил чек на 30 миллионов в американской валюте.
Этот бой стал последним в карьере Мейвезера.
Оба спортсмена уже завершили карьеру. Однако, непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) намерен возобновить профессиональную карьеру. Возвращение может состояться уже в этом году.
В начале июня Конор в третий раз объявил о завершении карьеры бойца. Ранее он объявлял об этом в 2016 и 2019 годах. Но тоже начал намекать о своем возвращении в октагон. В своем официальном твиттере МакГрегор оставил короткое сообщение. Ирландец написал, что принимает, вероятно, вызов. Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что в 2020 году бои с участием ирландца точно не планируются.
Возможен реванш?
Ранее сообщалось, что Мейвезер не собирается драться по правилам MMA.
По его словам, у него есть небольшое преимущество домашних трибун. Он гордится тем, что сейчас у него идеальный послужной список и не хочет испортить его. Также Флойд обсудил возможное проведение реванша с Конором МакГрегором. Он подчеркнул, что сейчас наслаждается своей пенсией. Но никому не известно, как все сложится дальше. Мейвезер ждет достойного предложения по поединку.
Мейвезер – МакГрегор видеообзор боя
- Непобедимый американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.
- Напомним, что Мейвезер завершил боксерскую карьеру в 2017 году, одержав 50 побед в 50 боях. Сейчас Флойд является известным инвестором и владельцем промоутерской компании.
- Он провел последний бой 31 декабря 2019 года. В выставочном поединке Флойд легко победил японского кикбоксера Тенсина Нацукаву.
Карьера Конора МакГрегора
- Дебют Конора в ММА состоялся 9 марта 2008 года, с победы над Гари Моррисом техническим нокаутом в третьем раунде.
- Дебют в UFC МакГрегор также завершил техническим нокаутом против Маркуса Бримейджа.
- В марте 2019 года спортсмен сообщил о решении уйти из MMA. На время сообщения ирландец получил титулы чемпиона UFC в полулегком и легком весе.
- В целом провел 26 боев, где одержал 22 победы и 4 раза потерпел поражение.
- Обладатель премии "Лучший нокаут вечера" (один раз) против Маркуса Бримейджа. Обладатель премии "Выступление вечера" (пять раз).
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