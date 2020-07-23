Непобедимый Мейвезер рассказал, проведет ли реванш против МакГрегора
Американский боксер Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) сказал, что не будет драться по правилам ММА. Также американец ответил о бое с МакГрегором.
Мейвезер-младший, который планирует возвращение на ринг, заявил, что не собирается драться по правилам ММА. Об этом сообщило издание Forbes.
Читайте также: Непобедимый Мейвезер возвращается: известен соперник американца
Реванш против МакГрегора
По его словам, у него есть небольшое преимущество домашних трибун. Он гордится тем, что сейчас у него идеальный послужной список и не хочет испортить его.
Также Флойд обсудил возможное проведение реванша с Конором МакГрегором. Он победил звезду UFC досрочно в 2017 году.
Он подчеркнул, что сейчас наслаждается своей пенсией. Но никому не известно, как все сложится дальше. Мейвезер ждет достойного предложения о поединке.
Это как азартные игры, верно? Нужно выжать сок, несмотря на то, кто твой соперник,
– сказал Мейвезер-младший.
Добавим, что в третий раз объявил об окончании карьеры. Ранее он объявлял об этом в 2016 и 2019 годах.
- Непобедимый американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.
- Мейвезер завершил боксерскую карьеру в 2017 году, получив 50 побед в 50 боях. Сейчас Флойд является известным инвестором и владельцем промоутерской компании.
- Он провел последний бой 31 декабря 2019 года. В выставочном поединке Флойд легко победил японского кикбоксера Тенсина Нацукаву.
- Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) проведет выставочный бой против 40-летнего Такаши Учиямы.
Интересные факты о Коноре МакГрегоре
- Дебют Конора в ММА состоялся 9 марта 2008 года, победив Гарри Морриса техническим нокаутом в третьем раунде.
- Дебют в UFC МакГрегор также завершил техническим нокаутом против Маркуса Бримейджа.
- В марте 2019 спортсмен сообщил о решении уйти из MMA. На время сообщения ирландец получил титулы чемпиона UFC в полулегком и легком весе.
- В целом провел 26 боев, где получил 22 победы и 4 раза потерпел поражение.
- Обладатель премии "Лучший нокаут вечера" (один раз) против Маркуса Бримейджа. Обладатель премии "Выступление вечера" (пять раз).