Американский боксер Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) сказал, что не будет драться по правилам ММА. Также американец ответил о бое с МакГрегором.

Мейвезер-младший, который планирует возвращение на ринг, заявил, что не собирается драться по правилам ММА. Об этом сообщило издание Forbes.

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Реванш против МакГрегора

По его словам, у него есть небольшое преимущество домашних трибун. Он гордится тем, что сейчас у него идеальный послужной список и не хочет испортить его.

Также Флойд обсудил возможное проведение реванша с Конором МакГрегором. Он победил звезду UFC досрочно в 2017 году.

Он подчеркнул, что сейчас наслаждается своей пенсией. Но никому не известно, как все сложится дальше. Мейвезер ждет достойного предложения о поединке.

Это как азартные игры, верно? Нужно выжать сок, несмотря на то, кто твой соперник,

– сказал Мейвезер-младший.

Добавим, что в третий раз объявил об окончании карьеры. Ранее он объявлял об этом в 2016 и 2019 годах.

Непобедимый американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.

Мейвезер завершил боксерскую карьеру в 2017 году, получив 50 побед в 50 боях. Сейчас Флойд является известным инвестором и владельцем промоутерской компании.

Он провел последний бой 31 декабря 2019 года. В выставочном поединке Флойд легко победил японского кикбоксера Тенсина Нацукаву.

Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) проведет выставочный бой против 40-летнего Такаши Учиямы.

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