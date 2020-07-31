МакГрегор возвращается? Конор принял вызов
Не успел Конор МакГрегор насладиться жизнью за пределами октагона, как готовится к возвращению. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец МакГрегор намекнул на возвращение в MMA.
В своем официальном твиттере МакГрегор оставил короткое сообщение. Ирландец написал, что принимает, вероятно, вызов.
Кстати: Непобедимый Мейвезер рассказал, проведет ли реванш против МакГрегора
"Я принимаю", – написал ирландец в твиттере.
Кто может стать соперником Конора
В последнее время Конора активно вызывал на бой шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев. Он говорил, что в 2018 году даже прилетал в Ирландию, чтобы побить Макгрегор за оскорбления Хабиба Нурмагомедова.
В то же время Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба, заявлял, что Конору нужно победить Ислама Махачева. Только после этого Хабиб согласится на реванш с МакГрегором.
Также о готовности подраться с Конором заявил Тони Фергюсон.
Вернется ли МакГрегор?
Конор в начале июня в третий раз объявил о завершении карьеры бойца. Ранее он объявлял об этом в 2016 и 2019 годах.
Предыдущий бой Конор провел в январе 2020 года. МакГрегор техническим нокаутом победил Дональда Серроне.
Поединок длился всего 40 секунд. Гонорар ирландца за поединок составил 78 миллионов долларов.