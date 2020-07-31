Не успел Конор МакГрегор насладиться жизнью за пределами октагона, как готовится к возвращению. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец МакГрегор намекнул на возвращение в MMA.

В своем официальном твиттере МакГрегор оставил короткое сообщение. Ирландец написал, что принимает, вероятно, вызов.

Кстати: Непобедимый Мейвезер рассказал, проведет ли реванш против МакГрегора

"Я принимаю", – написал ирландец в твиттере.

I accept! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 30, 2020

Кто может стать соперником Конора

В последнее время Конора активно вызывал на бой шведский боец ​​российского происхождения Хамзат Чимаев. Он говорил, что в 2018 году даже прилетал в Ирландию, чтобы побить Макгрегор за оскорбления Хабиба Нурмагомедова.

В то же время Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба, заявлял, что Конору нужно победить Ислама Махачева. Только после этого Хабиб согласится на реванш с МакГрегором.

Также о готовности подраться с Конором заявил Тони Фергюсон.

Вернется ли МакГрегор?

Конор в начале июня в третий раз объявил о завершении карьеры бойца. Ранее он объявлял об этом в 2016 и 2019 годах.

Предыдущий бой Конор провел в январе 2020 года. МакГрегор техническим нокаутом победил Дональда Серроне.

Поединок длился всего 40 секунд. Гонорар ирландца за поединок составил 78 миллионов долларов.