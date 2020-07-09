Непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) намерен возобновить профессиональную карьеру. Возвращение может состояться уже в 2020 году.

Экс-чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер выложил пост в своем Instagram. Он сообщил, что уже в этом году может провести поединок в Токио в рамках продвижения Rizin.

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Планы боксера

Вскоре собираюсь сесть на свой самолет и улететь в Токио, чтобы встретиться с моими партнерами и обсудить кое-что на 2020 год,

– написал Мейвезер.