Непобедимый Мейвезер возвращается?: американец заинтриговал болельщиков
Непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) намерен возобновить профессиональную карьеру. Возвращение может состояться уже в 2020 году.
Экс-чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер выложил пост в своем Instagram. Он сообщил, что уже в этом году может провести поединок в Токио в рамках продвижения Rizin.
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Планы боксера
Вскоре собираюсь сесть на свой самолет и улететь в Токио, чтобы встретиться с моими партнерами и обсудить кое-что на 2020 год,
– написал Мейвезер.
- Непобедимый американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.
- Напомним, что Мейвезер завершил боксерскую карьеру в 2017 году, получив 50 побед в 50 боях. На данный момент Флойд является известным инвестором и владельцем промоутерской компании.
- Он провел последний бой 31 декабря 2019 года. В выставочном поединке Флойд легко победил японского кикбоксера Тенсина Нацукаву.