Вернется ли МакГрегор в октагон: ответ президента UFC
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор точно не вернется в октагон в 2020 году. Президент UFC Дейна Уайт заявил, что поединков с участием ирландца нет в графике до конца этого года.
Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, что Конор не будет проводить поединки в этом году, сообщает bjpenn.com.
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2020 год без поединков МакГрегора
По его словам, ирландец повесил перчатки на гвоздь. График схваток в UFC уже распланирован до ноября, поэтому в нем нет встреч Конора.
Сейчас ему сложно ответить, будет ли биться МакГрегор в 2021 году, пока они не планируют его боев в следующем году.
Уайт максимально сконцентрирован на предстоящих поединках.
Конор на пенсии. Ушел ли он навсегда? Большинство так не думают. Бой МакГрегор – Пакьяо? Что за чушь,
– заявил Уайт.
Ранее сообщалось, что Конор намекнул на возвращение в MMA. В своем официальном твиттере МакГрегор оставил короткое сообщение. Ирландец написал, что принимает, вероятно, вызов.
Вернется ли МакГрегор?
В начале июня Конор третий раз объявил о завершении карьеры бойца. Ранее он объявлял об этом в 2016 и 2019 годах.
Предыдущий бой Конор провел в январе 2020 года. МакГрегор техническим нокаутом победил Дональда Серроне.
Поединок длился всего 40 секунд. Гонорар ирландца за поединок составил 78 миллионов долларов.
Карьера Конора МакГрегора
- Дебют Конора в ММА состоялся 9 марта 2008 года, победив Гари Морриса техническим нокаутом в третьем раунде.
- Дебют в UFC МакГрегор также завершил техническим нокаутом против Маркуса Бримейджа.
- В марте 2019 года спортсмен сообщил о решении уйти из MMA. На время сообщения ирландец завоевал титулы чемпиона UFC в полулегком и легком весе.
- В общем провел 26 боев, где одержал 22 победы и 4 раза потерпел поражение.
- Обладатель премии "Лучший нокаут вечера" (один раз) против Маркуса Бримейджа. Обладатель премии "Выступление вечера" (пять раз).