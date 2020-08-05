Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор точно не вернется в октагон в 2020 году. Президент UFC Дейна Уайт заявил, что поединков с участием ирландца нет в графике до конца этого года.

Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, что Конор не будет проводить поединки в этом году, сообщает bjpenn.com.

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2020 год без поединков МакГрегора

По его словам, ирландец повесил перчатки на гвоздь. График схваток в UFC уже распланирован до ноября, поэтому в нем нет встреч Конора.

Сейчас ему сложно ответить, будет ли биться МакГрегор в 2021 году, пока они не планируют его боев в следующем году.

Уайт максимально сконцентрирован на предстоящих поединках.

Конор на пенсии. Ушел ли он навсегда? Большинство так не думают. Бой МакГрегор – Пакьяо? Что за чушь,

– заявил Уайт.

Ранее сообщалось, что Конор намекнул на возвращение в MMA. В своем официальном твиттере МакГрегор оставил короткое сообщение. Ирландец написал, что принимает, вероятно, вызов.

Вернется ли МакГрегор?

В начале июня Конор третий раз объявил о завершении карьеры бойца. Ранее он объявлял об этом в 2016 и 2019 годах.

Предыдущий бой Конор провел в январе 2020 года. МакГрегор техническим нокаутом победил Дональда Серроне.

Поединок длился всего 40 секунд. Гонорар ирландца за поединок составил 78 миллионов долларов.

Карьера Конора МакГрегора