Рівне 3 роки тому в Лас-Вегасі Флойд Мейвезер технічним нокаутом в 10-му раунді побив зірку UFC Конора МакГрегора. Для ірландця цей бій став єдиним у кар'єрі на професійному рингу.

У пресі бій отримав звання "Найдорожчий бій в історії", оскільки організатори заробили на ньому 600 мільйонів доларів, пише 24 канал.

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Історичний бій

Гонорари спортсменів були захмарними. Офіційний гонорар Мейвезера склав 100 мільйонів доларів, а МакГрегор без урахування відсотка від проданих трансляцій отримав чек на 30 мільйонів в американській валюті.

Цей бій став останнім у кар'єрі Мейвезера.

Обидва спортсмени вже завершили кар'єру. Непереможний американський боксер Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 КО) має намір відновити професійну кар'єру. Повернення може відбутись вже цього року.

На початку червня Конор втретє оголосив про завершення кар'єри бійця. Раніше він оголошував про це у 2016 та 2019 роках. Але теж почав натякати про своє повернення в октагон. У своєму офіційному твіттері МакГрегор залишив коротке повідомлення. Ірландець написав, що приймає, ймовірно, виклик. Президент UFC Дейна Вайт розповів, що у 2020 році боїв за участь ірландця точно не плануються.

Можливий реванш?

Раніше повідомлялось, що Мейвезер не збирається битись за правилами MMA.

За його словами, у нього є невелика перевага домашніх трибун. Він пишається тим, що зараз у нього ідеальний послужний список і не хоче зіпсувати його. Також Флойд обговорив можливе проведення реваншу з Конором МакГрегором. Він підкреслив, що зараз насолоджується своєю пенсією. Але нікому не відомо, як все складеться далі. Мейвезер чекає гідної пропозиції щодо поєдинку.

Мейвезер – МакГрегор відеоогляд бою

Непереможний американський боксер-професіонал Флойд Мейвезер ставав чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях.

Нагадаємо, що Мейвезер завершив боксерську кар'єру в 2017 році, здобувши 50 перемог в 50 боях. Зараз Флойд є відомим інвестором і власником промоутерської компанії.

Він провів останній бій 31 грудня 2019 року. У виставковому поєдинку Флойд легко переміг японського кікбоксера Тенсіна Нацукаву.

Кар'єра Конора МакГрегора