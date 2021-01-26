Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам россиянка Анфиса Резцова прокомментировала дикое поведение Александра Большунова. Легендарная спортсменка полностью оправдала поступок своего земляка в гонке Кубка мира.

Источник: ТАСС

Анфиса Резцова полностью поддерживает поступок лыжника из России Александра Большунова, который он сделал во время эстафеты на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Это нельзя пропустить Сборную России по лыжным гонкам дисквалифицировали за дикую выходку на Кубке мира: видео позора

Шокирующая позиция легенды

По ее словам, российский спортсмен махнул палкой из-за эмоций потерянной серебряной награды: "Он ни в чем не виноват, он мог финишировать в любом коридоре. Так что тактически он все правильно сделал".

Да и Большунова зря наказали. Ну махнул он на эмоциях, и что такого? А то, что он сбил его в финишном створе... Так он мог объяснить, что на скорости просто в него въехал, потому что не мог затормозить. Но я бы еще и палкой врезала! Как дала бы ему палкой по спине, чтобы не пересекал мне лыжню,

– сказала Резцова.

Раньше за Большунова вступился и его отец. Он заявил, что его сын поступил правильно, ударив на трассе финского спортсмена палкой. Большунов-старший уверен, что у соперника слева была свободная дорожка, но он начал смещение в сторону его сына. По словам мужчины, такое "свинство" терпеть нельзя и с ним нужно бороться.

С чего все началось?

В эстафетной гонке за "серебро" поборолись россиянин Александр Большунов и финн Йони Мягкие. На последних метрах дистанции финский лыжник начал опережать соперника и эффектно закрыл ему финишный коридор в стиле легендарного норвежца Петтера Нуртуга. Такой поступок не понравился спортсмену из России, поэтому он решил распустить руки прямо в финишном коридоре. Такие эмоции были просто недопустимы от титулованного россиянина.

Он дважды попытался ударить Йони палкой, а затем намеренно на полной скорости врезался в него после финиша, когда финн вместе с партнерами по команде радовался второму месту. От удара Мяки упал на снег и не понимал из-за чего так поступил россиянин.

После этого эпизода результат сборной России в гонке был аннулирован. А на Большунова подали заявление в полицию. Теперь у россиянина могут быть огромные проблемы из-за позорного поведения.