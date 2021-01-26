Лідер збірної Росії з лижних гонок Олександр Большунов може отримати тюремний термін за нахабну витівку на дистанції Кубка світу. Спортсмену загрожує 3 роки в'язниці.

Джерело: "Матч ТВ"

Фінський юрист Оскар Ліндберг пояснив ситуацію, яка склалась навколо хамського вчинку російського лижника Олександра Большунова та фіна Йоні Мякі.

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Що чекає на Большунова?

Після фінішу росіянин повалив на землю суперника. За словами юриста, у фінському кримінальному праві це зазвичай сприймається як напад середньої або малої тяжкості. Цікаво, що всі дії спортсменів, які вони зробили поза фінішною лінією, вважаються, як ті, які стались поза спортивною подією. Оскільки Большунов штовхнув Мякі вже після фінішу, така поведінка може бути розцінена як кримінальне покарання. Через це Олександру може загрожувати штраф або позбавлення волі до двох років.

Другим моментом у цій справі був інцидент у фінішному коридорі. Коли російський лижник намагався вдарити Мякі з Фінляндії палицею. Такий момент можна розцінювати, як спроба заподіяти тілесні ушкодження супернику. У Фінляндії такий вчинок є кримінальним злочином.

Якщо Большунов буде засуджений за обидва злочини, то максимальна санкція для нього може скласти до двох років і восьми місяців позбавлення волі,

– зазначив Ліндберг.

Цікаво, що батько Большунова та легендарна російська лижниця Анфіса Рєзцова повністю виправдовують вчинок росіянина. Вони скидають такі дії на емоційну складову Олександра. Батько ж заявив, що його син вчинив правильно, вдаривши на трасі фінського спортсмена палицею. Большунов-старший впевнений, що у суперника зліва була вільна доріжка, але він почав зміщення в бік його сина та навмисно загородив шлях Олександру.

Через що все почалось?

На етапі у фінському Лахті Мякі Йоні та Олександр Большунов вирішували на фініші долю "срібла" у естафетній гонці. Фін вдало перекрив коридор своєму супернику, не дозволивши йому заїхати на другу сходинку п'єдесталу. Спортсмена з Росії розлютили такі дії фіна, тому він вирішив помститись супернику. Але зробив це дуже ганебно.

Він спершу намагався вдарити суперника палицею перед лінією фінішу, а вже після її перетину навмисно з усієї швидкості влетів у Йоні, який святкував друге місце з партнерами по команді.

Після цього епізоду результат збірної Росії у гонці було анульовано. А на Большунова подали заяву у поліцію.