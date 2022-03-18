Никакой украинской символики в трансляции

Андрей Ярмоленко начал матч на скамье запасных Вест Хэма и появился на футбольном поле только на 88-й минуте. Украинцу понадобилось менее 30 минут, чтобы отличиться голом.

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Ярмоленко удачно сыграл на добивании и забил победный мяч Вест Хэма в матче против Севилья. Андрей удвоил преимущество в счете (2:0) и вывел "молотобойцев" в четвертьфинал Лиги Европы.

Российский телеканал "Матч ТВ" показывал матч в прямой трансляции, но снова не обошлось без ляпов россиян. Телеканал страны-агрессора заменил кадры с флагом Украины на видеоряд трибун, которые зрители могли увидеть перед началом встречи.

Настоящий кадр по трансляции Megogo



Украинский флаг в Лондоне / Скриншот по трансляции

Такой же эпизод повторился после гола Ярмоленко во втором дополнительном тайме.

Кадр по трансляции российского телеканала. Россияне снова умудрились скрыть украинскую символику.



Замена кадра россиянами / Скриншот по трансляции