Никакой украинской символики в трансляции
Андрей Ярмоленко начал матч на скамье запасных Вест Хэма и появился на футбольном поле только на 88-й минуте. Украинцу понадобилось менее 30 минут, чтобы отличиться голом.
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Ярмоленко удачно сыграл на добивании и забил победный мяч Вест Хэма в матче против Севилья. Андрей удвоил преимущество в счете (2:0) и вывел "молотобойцев" в четвертьфинал Лиги Европы.
Российский телеканал "Матч ТВ" показывал матч в прямой трансляции, но снова не обошлось без ляпов россиян. Телеканал страны-агрессора заменил кадры с флагом Украины на видеоряд трибун, которые зрители могли увидеть перед началом встречи.
Настоящий кадр по трансляции Megogo
Украинский флаг в Лондоне / Скриншот по трансляции
Такой же эпизод повторился после гола Ярмоленко во втором дополнительном тайме.
Кадр по трансляции российского телеканала. Россияне снова умудрились скрыть украинскую символику.
Замена кадра россиянами / Скриншот по трансляции
- Гол Ярмоленко в ворота Севилья стал для украинца юбилейным 200-м в карьере футболиста.
- Андрей забивает во втором матче подряд. Перед этим украинец отличился победным мячом в игре АПЛ против Астон Виллы.
- Отметим, что уже состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы. В следующей стадии Вест Хэм встретится с французским Лионом.