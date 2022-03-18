Жодної української символіки у трансляції
Андрій Ярмоленко розпочав матч на лаві запасних Вест Хема та з'явився на футбольному полі лише на 88-й хвилині. Українцю знадобилось менше як 30 хвилин, щоб відзначитись голом.
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Ярмоленко вдало зіграв на добиванні та забив переможний м'яч Вест Хема у матчі проти Севільї. Андрій подвоїв перевагу у рахунку (2:0) та вивів "молотобійців" у чвертьфінал Ліги Європи.
Російський телеканал "Матч ТВ" показував матч у прямій трансляції, але знову не обійшлось без ляпів росіян. Телеканал країни-агресора замінив кадри з прапором України на відеоряд трибун, які глядачі могли побачити перед початком зустрічі.
Справжній кадр із трансляції Megogo
Український прапор у Лондоні / Скриншот із трансляції
Такий же епізод повторився одразу після голу Ярмоленка у другому додатковому таймі.
Кадр із трансляції російського телеканалу. Росіяни знову примудрились приховати українську символіку.
Заміна кадру росіянами / Скриншот із трансляції
- Гол Ярмоленка у ворота Севільї став для українця ювілейним 200-м у кар'єрі футболіста.
- Андрій забиває у другому матчі поспіль. Перед цим українець відзначився переможним м'ячем у грі АПЛ проти Астон Вілли.
- Відзначимо, що вже відбулось жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи. У наступній стадії Вест Хем зустрінеться з французьким Ліоном.