Гол для Украины
Голевую передачу на Ярмоленко отдал алжирец Саид Бенрахма. После забитого гола Андрей упал на колени и не смог сдержать эмоции, сообщает 24 канал.
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Видео гола Ярмоленко
- В последний раз в рамках АПЛ Ярмоленко забивал 26 июля 2020 года. Символизм – тогда украинец тоже вышел на замену и поразил ворота Астон Виллы.
- Недавно Андрей Ярмоленко публично обратился к российским футболистам. Украинец возмущен молчанием футболистов, оказывающих влияние и авторитет на население.