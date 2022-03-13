Гол для Украины

Голевую передачу на Ярмоленко отдал алжирец Саид Бенрахма. После забитого гола Андрей упал на колени и не смог сдержать эмоции, сообщает 24 канал.

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Видео гола Ярмоленко

  • В последний раз в рамках АПЛ Ярмоленко забивал 26 июля 2020 года. Символизм – тогда украинец тоже вышел на замену и поразил ворота Астон Виллы.
  • Недавно Андрей Ярмоленко публично обратился к российским футболистам. Украинец возмущен молчанием футболистов, оказывающих влияние и авторитет на население.