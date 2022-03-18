Соперников узнали украинцы Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) и Руслан Малиновский (Аталанта), сообщает 24 канал.

К слову Зинченко и Яремчук узнали соперников: результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

Лейпциг – Аталанта

Айнтрахт – Барселона

Вест Хэм – Лион

Брага – Рейнджерс

Пары 1/2 финала:

Лейпциг/Аталанта – Брага/Рейнджерс

Вест Хэм/Лион – Айнтрахт/Барселона

Жеребьевка произошла вслепую. Посева не предусмотрено, команды из одной национальной ассоциации могли встретиться друг с другом. Команда, которую вытащили первой, проведет первый матч на своем поле.

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье на арене "Рамон Санчес Писхуан".