Соперников узнали украинцы Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) и Руслан Малиновский (Аталанта), сообщает 24 канал.
К слову Зинченко и Яремчук узнали соперников: результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
- Лейпциг – Аталанта
- Айнтрахт – Барселона
- Вест Хэм – Лион
- Брага – Рейнджерс
Пары 1/2 финала:
- Лейпциг/Аталанта – Брага/Рейнджерс
- Вест Хэм/Лион – Айнтрахт/Барселона
Жеребьевка произошла вслепую. Посева не предусмотрено, команды из одной национальной ассоциации могли встретиться друг с другом. Команда, которую вытащили первой, проведет первый матч на своем поле.