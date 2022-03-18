Вест Хэм – Севилья 2:0

Голы: Соучек, 39, Ярмоленко, 112

Первая встреча между этими командами закончилась минимальной победой Севильи – 0:1. Четвертьфиналист определялся в Лондоне, пишет 24 канал.

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Первого гола в поединке пришлось ждать 39 минут. Соучек классно сыграл на втором этаже после подачи от Антонио и головой перевел мяч в сетку ворот Севилья – 1:0.

Именно с минимальным преимуществом Уэст Хэма команды ушли на отдых.

У Несири было сразу несколько прекрасных случаев забить во втором тайме. Но футболист Севильи упустил все свои возможности.

К концу основного времени на поле появился Ярмоленко.

Достаточно ровная игра перешла в дополнительные 15-минутные тайма.

Вест Хэм начал еще больше давить на ворота слившегося в гол соперника. Вратарь парировал удар, но мяч улетел прямо на добивание Ярмоленко. Андрей воспользовался возможностью и удвоил преимущество "молотобойцев" – 2:0.

Вест Хэм благодаря Ярмоленко вырвал путевку в четвертьфинал Лиги Европы.

Вест Хэм – Севилья видеообзор матча