В Европе им не рады: российские теннисистки не смогут сыграть на двух турнирах WTA

Сразу две теннисистки из страны-террористки не смогут сыграть на турнирах, где планировались. Такие "ужасные" новости произошли с Верой Звонаревой и Анастасией Потаповой.

Обе спортсменки уже попадали в скандалы, связанные с войной. Еще в 2014 году Звонарева поддерживала оккупацию Крыма, а Потапова уже во время полномасштабного вторжения. выходила на матч в футболке московского Спартака, за что получила впоследствии предупреждение от WTA

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Сигналы россиянам, что им не рады

Почти одновременно стало известно, что теннисисткам не дали разрешение на посещение Польши и Германии. Сначала Министерство внутренних дел Польши на официальной странице разместило информацию об отказе в допуске в страну для российской теннисистки Веры Звонаревой. Она планировала попасть в Варшаву с помощью французской визы.

Более того, россиянка прилетела в столицу Польши рейсом Белград-Варшава, но ей запретили пересечь границу, потому что теннисистка находится в списке лиц, пребывание которых на территории Польши нежелательно. Потому пограничная служба из соображений государственной и общественной безопасности не пропустила Звонареву. Спортсменка много времени провела в транзитной зоне варшавского аэропорта и уже вылетела из страны.

. Это точно порадует Министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука, говорившего, что будет бойкотировать матчи со спортсменками из России и Беларуси на соревнованиях, теперь на 50 процентов его проблема решена.

Еще одним проявлением "ужасной русофобии" стала ситуация с фанаткой Спартака Анастасией Потаповой. Ей отказали в визе, поэтому теннисистка пропустит соревнования в Германии.

Очень жаль сообщать, но я вынуждена сняться с Гамбурга из-за проблем с визой. Мы и моя команда подали документы вовремя, но, к сожалению, разбирательство было задержано. В прошлом году мне очень понравилось выступать в Гамбурге и я надеюсь, что смогу вернуться туда в 2024 году! Сейчас мы с командой делаем все возможное, чтобы подготовиться как можно лучше к американской серии! Увидимся в Вашингтоне,

– написала спортсменка в своих соцсетях.

Нам очень "жалко", что так произошло. Возможно, этот флешмоб подхватят и другие страны?