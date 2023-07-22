Обе спортсменки уже попадали в скандалы, связанные с войной. Еще в 2014 году Звонарева поддерживала оккупацию Крыма, а Потапова уже во время полномасштабного вторжения. выходила на матч в футболке московского Спартака, за что получила впоследствии предупреждение от WTA

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