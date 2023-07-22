Обе спортсменки уже попадали в скандалы, связанные с войной. Еще в 2014 году Звонарева поддерживала оккупацию Крыма, а Потапова уже во время полномасштабного вторжения. выходила на матч в футболке московского Спартака, за что получила впоследствии предупреждение от WTA

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Сигналы россиянам, что им не рады Почти одновременно стало известно, что теннисисткам не дали разрешение на посещение Польши и Германии. Сначала Министерство внутренних дел Польши на официальной странице разместило информацию об отказе в допуске в страну для российской теннисистки Веры Звонаревой. Она планировала попасть в Варшаву с помощью французской визы. Более того, россиянка прилетела в столицу Польши рейсом Белград-Варшава, но ей запретили пересечь границу, потому что теннисистка находится в списке лиц, пребывание которых на территории Польши нежелательно. Потому пограничная служба из соображений государственной и общественной безопасности не пропустила Звонареву. Спортсменка много времени провела в транзитной зоне варшавского аэропорта и уже вылетела из страны. Интересно. Это точно порадует Министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука, говорившего, что будет бойкотировать матчи со спортсменками из России и Беларуси на соревнованиях, теперь на 50 процентов его проблема решена.

Еще одним проявлением "ужасной русофобии" стала ситуация с фанаткой Спартака Анастасией Потаповой. Ей отказали в визе, поэтому теннисистка пропустит соревнования в Германии.