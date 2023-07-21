Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук не в восторге от такой ситуации. Чиновник принял для себя решение, что продемонстрирует протест из-за давления теннисных ассоциаций на организаторов турнира.

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Даже матч с Игой Швентек не изменит позиции

Министр спорта не будет посещать матчи с участием россиянки Веры Звонаревой и белорусски Александры Саснович, ведь он не согласен с политикой WTA и ATP по участию российских и белорусских игроков в турнирах, так же как и руководство Уимблдона было не согласно с ними.

В турнире в Варшаве ожидается участие российских и белорусских игроков, поэтому я решил отказаться от посещения матчей с их участием. Я не видел возможности финансово поддержать организацию турнира. Но речь не идет о том, что мы не поддерживаем проведение соревнований в Варшаве. Мы все видим, как много было сделано, чтобы в этом году турнир состоялся в лучших условиях и на другой поверхности.

– рассказал Бортничук.

Он отметил, что будет пропускать игры с этими теннисистками при любых условиях, это его принципиальная позиция:

"Хотелось бы, чтобы Ига Швентек вышла в финал и выиграла турнир. С удовольствием буду посещать матчи с ее участием. При этом очень хотелось бы, чтобы ей не пришлось играть ни одного матча с россиянкой или белорусской. Если это произойдет, то, к сожалению, меня не будет на кортах турнира, даже если Ига будет играть".

Отметим. В прошлом году турнир в Варшаве выиграла Каролин Гарсия. В соревнованиях этого года также примет участие украинка Леся Цуренко, которая удачно провела Уимблдон и вернулась в топ-50 рейтинга.