24-я ракетка мира вышла на матч против американской соперницы Джессики Пегулы в футболке футбольного клуба Спартак Москва. Такой поступок вызвал целую гору критики и возмущения. На что WTA сделала предупреждение российской теннисистке, чтобы в следующий раз думала, в чем выходить на корт.
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Потапова: Я больше не буду выходить на матчи в футболке Спартака
И отреагировала на такую реакцию WTA и сделала невинную. Вроде бы Анастасия Потапова даже не знала, что такой выход в футболке московского клуба будет нарушение установленных правил. Теннисистка рассказала об этом в росСМИ, сообщает 24 Канал.
Потапова заявила, что больше такого не повторит перед официальными встречами. Но будет тренироваться в футболке футбольного клуба, полученной в подарок на одном из домашних матчей Спартака.
Я больше не буду выходить на матчи в футболке Спартака, потому что действительно в правилах сказано, что этого делать нельзя. Но на тренировке обязательно выйду, потому что у меня теперь есть выбор миксовать. Я, к сожалению, не знала, что нарушала правила WTA. Я уважаю то место, где работаю, нарушать правила – это не в моем стиле,
– заявила Потапова.
Отметим, что другая российская теннисистка Варвара Грачева делает все, чтобы отказаться от "большой страны". Она хочет получить французский паспорт потому, что уже в течение семи лет проживает в этой европейской стране.
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