Организаторы американского "мейджора" опубликовали списки заявок теннисистов. Возглавляют перечень участников прошлогодние триумфаторы US Open – Ига Швентек из Польши и испанец Карлос Алькарас.

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Кто из украинцев стартует на US Open-2023

Сразу с основного раунда начнут турнир пять украинских теннисисток: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Екатерина Байндл. В квалификации должны сыграть Даяна Ястремская, Дарья Снигирь, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева.

У мужчин в альтернативный список попали двое украинцев: Виталий Сачко и Алексей Крутых.