Даяна Ястремская опубликовала у себя в сторис скриншоты последствий ракетного удара по Одесской области 19 июля. Она также опубликовала запись разговора во время ракетного удара.

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Ястремская также написала "Одеса тримайся" и "твари" рядом с российским флагом.

Она также опубликовала фотографию своей сестры Иванны, которая во время ракетного удара была вынуждена прятаться в ванной комнате.

"Ей приходится спать в ванной из-за этой йо**ной России", – написала Даяна Ястремская.

Теннисистка также обратилась в Международную федерацию тенниса (ITF) и Женскую теннисную ассоциацию (WTA). Она требует от них изменить отношение к россиянам. И указывает на то, при каких условиях приходится выступать украинским теннисистам и теннисисткам на турнирах.

"WTA и ITF, посмотрите мои сторис или, возможно, вы хотите увидеть видео, или посетить Украину? Так что вы можете изменить свое мнение о России. Кто-то сейчас очень хорошо спит, вы знаете кого я имею в виду, а кто пытается выжить. И все украинские теннисисты во время турниров не спят, ведь следят за новостями. Это честно?" – написала Ястремская.

Ночной ракетный удар по Одесской области 19 июля: что известно

Ночью 19 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты и ударные беспилотники. Основное направление удара – Одесская область.

В течение нескольких волн атак противник применил: 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 8 крылатых ракет Х-22, 6 крылатых ракет "Оникс", 1 управляемую авиационную ракету Х-59, 32 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Часть из этих ракет оккупанты запускали из Крыма, и этот момент попал на видео.

Противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 37 воздушных целей: 13 крылатых ракет "Калибр", 1 управляемая авиационная ракета Х-59, 23 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Удары ракет Х-22 и Оникс были направлены по инфраструктуре Одесской области. Российские оккупанты попали в зерновой и масляный терминалы, промышленный объект и два склада с табаком и фейерверками на одном из промтоварных рынков (в результате этого загорелся пожар на площади более 2 000 квадратных метров). Также повреждено Слободское кладбище.

Сбитая на подлете к берегу ракета Х-59 рухнула в одном из кварталов. От нее появилась большая воронка, а взрывная волна повредила близлежащие постройки. Обломки стекла ранили людей, в том числе 9-летнего мальчика.

Всего в результате атаки ранения получили шесть человек.