Обидві спортсменки вже потрапляли до скандалів пов'язаних із війною. Ще у 2014 році Звонарьова підтримувала окупацію Криму, а Потапова вже під час повномасштабного вторгнення виходила на матч у футболці московського Спартака, за що отримала згодом попередження від WTA.

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Сигнали росіянам, що їм не раді Майже одночасно стало відомо, що тенісисткам не дали дозвіл на відвідування Польщі та Німеччини. Спочатку Міністерство внутрішніх справ Польщі на офіційній сторінці розмістило інформацію про відмову в допуску в країну для російської тенісистки Віри Звонарьової. Вона планувала потрапити до Варшави за допомогою французької візи. Ба більше, росіянка прилетіла до столиці Польщі рейсом Белград-Варшава, але їй заборонили перетнути кордон, тому що тенісистка знаходиться в списку осіб, перебування яких на території Польщі є небажаним. Тому прикордонна служба з міркувань державної та громадської безпеки не пропустила Звонарьову. Спортсменка багато часу провела в транзитній зоні варшавського аеропорту та вже вилетіла з країни. Цікаво. Це точно потішить Міністра спорту та туризму Польщі Каміля Бортнічука, який говорив, що бойкотуватиме матчі зі спортсменками з Росії та Білорусі на змаганнях, тепер на 50 відсотків його проблема вирішена.

Ще одним прояв "жахливої русофобії" стала ситуація із фанаткою Спартака Анастасією Потаповою. Їй відмовили у візі, тому тенісистка пропустить змагання у Німеччині.