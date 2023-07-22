Обидві спортсменки вже потрапляли до скандалів пов'язаних із війною. Ще у 2014 році Звонарьова підтримувала окупацію Криму, а Потапова вже під час повномасштабного вторгнення виходила на матч у футболці московського Спартака, за що отримала згодом попередження від WTA.

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