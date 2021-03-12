Ювентус готовий розлучитись з Кріштіану Роналду. Зірковий португалець може повернутись у Реал.

Повернення зірки

Агент португальського нападника Жорже Мендеш вже контактував з керівниками Реала щодо повернення Кріштіану Роналду у Мадрид.

До теми Ювентус готує трансфер Роналду

Раніше повідомлялось, що Ювентус готовий відпустити головну зірку команду. Причиною такого рішення стала висока зарплата футболіста, яка складає 31 мільйон євро на рік. Це сума без урахування бонусної системи. Клуб не може у складний для футболу час витрачати такі гроші на утримання одного гравця.

EXCLUSIVA de @jpedrerol



"MENDES ha hablado con el REAL MADRID de la posibilidad del REGRESO de CRISTIANO". #ChiringuitoCristiano pic.twitter.com/kwaUZt7n1S — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 11, 2021

Сума трансферу Роналду

Туринці хочуть отримати за продаж португальця 60 мільйонів євро. Одним із головних конкурентів Реала на трансфер форварда буде Інтер Маямі з США. Один з їх співвласників Девід Бекхем хоче бачити футболіста у команді. За даними Transfermarkt, контракт Роналду з Ювентусом спливає вкінці червня 2022 року.

Сам Роналду теж воліє перебратись у інший клуб, який не буде псувати його імідж та досягатиме кращих результатів.