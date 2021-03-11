Большая чистка в составе Ювентуса: кто покинет команду после вылета из Лиги чемпионов
Туринский Ювентус переживает не лучшие времена. В "старой сеньоре" хотят кардинально изменить состав, чтобы показывать более высокие достижения.
Источник:твитер Фабрицио Романо
Кадровая чистка
Вылет из Лиги чемпионов изрядно расстроил руководство клуба, которое готово провести смену поколений в команде.
Вот это да Ювентус готовит трансфер Роналду
В Ювентусе готовы попрощаться с ветеранами клуба и дать шанс молодым футболистам. Скорее всего по завершению сезона бутсы на гвоздь повешает 36-летний центрбек Джорджо Кьеллини. Также новую команду будет искать валлиец Аарон Рэмзи, который проводит не самый яркий период в своей карьере в Серии А.
Руководство клуба настроено строить новую команду вокруг защитника Маттейса де Лигта, хавбека Уэстона МакКенни и форварда Федерико Кьезы. Итальянец в последнее время превратился в одного из лидеров Ювентуса, забивая в решающих поединках. К слову, во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов Кьеза отметился дублем.
- Сейчас подопечные Андреа Пирло идут в чемпионате Италии третьими, в их активе 52 пункта. От лидера их отделяют 10 очков. Из Лиги чемпионов их выбил Порту, который перевел матч в дополнительные таймы и по сумме двух матчей (4:4) прошел туринский гранд.
- Теперь все силы Ювентус бросит на внутренний чемпионат и Кубок Италии, где в финале "старая синьора" встретится с Аталантой, за которую выступают украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.
Поделиться новостью