Туринский Ювентус переживает не лучшие времена. В "старой сеньоре" хотят кардинально изменить состав, чтобы показывать более высокие достижения.

Кадровая чистка

Вылет из Лиги чемпионов изрядно расстроил руководство клуба, которое готово провести смену поколений в команде.

Вот это да Ювентус готовит трансфер Роналду

В Ювентусе готовы попрощаться с ветеранами клуба и дать шанс молодым футболистам. Скорее всего по завершению сезона бутсы на гвоздь повешает 36-летний центрбек Джорджо Кьеллини. Также новую команду будет искать валлиец Аарон Рэмзи, который проводит не самый яркий период в своей карьере в Серии А.

Руководство клуба настроено строить новую команду вокруг защитника Маттейса де Лигта, хавбека Уэстона МакКенни и форварда Федерико Кьезы. Итальянец в последнее время превратился в одного из лидеров Ювентуса, забивая в решающих поединках. К слову, во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов Кьеза отметился дублем.