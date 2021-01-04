У киевского Динамо появился серьезный конкурент в борьбе за талантливого флангового полузащитника Маккаби из Петах-Тиквы Лиэля Абады. Рома будет одним из главных претендентов на трансфер.

19-летний Лиэль Абада попал на радары многих клубов Европы, одним из которых является Динамо. Киевляне первыми заинтересовались футболистом и уже могли прийти к согласию, если бы не позиция президента Маккаби Ави Лузона. Теперь у киевского клуба появился конкурент в виде мощной Ромы, сообщает Tuttomercatoweb.

Стоит внимания Рома зимой купит Яремчука за солидные деньги: сколько заработает Гент

Новый конкурент для Динамо

Владелец клуба лично занимается трансфером игрока из-за того, что у Абада нет собственного футбольного агента. Лузон сильно привязан к игроку и имеет с ним хорошие отношения, поэтому не допустит того, чтобы Лиэль перешел в Динамо при тех условиях которые предлагают киевляне.

Маккаби вроде бы мог выручить за продажу игрока 5 миллионов евро, хотя авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Абади лишь в 1,6 миллиона евро. Лиель должен был подписать со столичным клубом контракт до 2026-го года, а за это время заработать 2 миллиона евро.

Такая позиция может значительно мотивировать итальянский гранд активнее вступить в борьбу за перспективного полузащитника. Теперь руководству Динамо нужно задуматься, какие условия предложить израильтянину, чтобы переманить к себе и превзойти предложение итальянцев.

Добавим, что римляне также серьезно заинтересованы в приобретении украинского форварда Гента Романа Яремчука. "Волки" готовы выложить за нападающего сборной Украины около 12 миллионов евро.