У київського Динамо з'явився серйозний конкурент у боротьбі за талановитого флангового півзахисника Маккабі з Петах-Тікви Ліеля Абади. Рома буде одним із головних претендентів на трансфер.

19-річний Ліель Абада потрапив на радари багатьох клубів Європи, одним з яких є Динамо. Кияни першими зацікавились футболістом та вже могли дійти до згоди, якби не позиція президента Маккабі Аві Лузона. Тепер у київського клубу ще й з'явився конкурент у вигляді потужної Роми, повідомляє Tuttomercatoweb.

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Новий конкурент для Динамо

Власник клубу особисто займається трансфером гравця через те, що Абада немає власного футбольного агента. Лузон сильно прив'язаний до гравця та має з ним хороші стосунки, тому не допустить того, щоб Ліель перейшов в Динамо за тих умов які пропонують кияни.

Маккабі начебто міг виручити за продаж гравця 5 мільйонів євро, хоча авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість Абади лише у 1,6 мільйона євро. Ліель повинен був підписати зі столичним клубом контракт до 2026-го року, а за цей час заробити 2 мільйони євро.

Така позиція може значно мотивувати італійський гранд активніше вступити у боротьбу за перспективного півзахисника. Тепер керівництву Динамо потрібно задуматись, які умови запропонувати ізраїльтянину, щоб переманити до себе та перевершити пропозицію італійців.

Додамо, що римляни також серйозно зацікавлені у придбанні українського форварда Гента Романа Яремчука. "Вовки" готові викласти за нападника збірної України близько 12 мільйонів євро.