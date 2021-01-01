Израильский футболист Лиэл Абада якобы должен был стать первым зимним новичком киевского Динамо. О достижении соглашения заявлял отец футболиста Маккаби из Петах-Тиквы. И трансфер вроде бы оказался под угрозой срыва.

Как сообщает издание One, переговоры по трансферу Абади в Динамо зашли в "тупик".

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Что случилось?

Недавно сообщалось, что условия соглашения уже согласованы. Но на пути трансфера стал президент израильского клуба Ави Лузон. Он якобы получил информацию о деталях контракта Абади в Динамо, которые его не устроили.

Лузон будто сильно любит 19-летнего футболиста, поэтому не допустит, чтобы тот подписал контракт, который предлагает Динамо.

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Президент израильского клуба предложил свои поправки и направил Динамо. Сообщается, что стороны вели переговоры, которые не увенчались успехом для киевлян.

Следующий раунд переговоров перенесли на 5 января. Сообщается, что Лузон может наложить вето на трансфер Абади.

Остается открытым вопрос, сколько Маккаби получит по дальнейшему трансферу Абади. Израильтяне хотели бы получить фиксированную сумму.