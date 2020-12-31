Киевское Динамо близко к завершению контракта по трансферу 19-летнего флангового полузащитника Маккаби из Петах-Тиквы Лиэля Абады. Клуб планирует подписать с игроком долгосрочный контракт.

Отец футболиста уже подтвердил трансфер своего сына в чемпионат Украины, а именно в Динамо. Переговоры уже почти на стадии завершения и вскоре игрока официально представят в киевском клубе. Зарплата 19-летнего полузащитника является довольно невысокой среди игроков столичной команды, сообщает Sports Walla.

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Детали контракта

Израильтянин прилетит в Киеве уже в воскресенье, 3-го января. Вероятно, киевляне согласуют долговременный контракт с футболистом вплоть до 2026-го года. За это время в Украине Абада заработает около 2 миллионов евро. Это ориентировочно 400 тысяч в год.

Ліель считается одним из самых талантливых игроков Маккаби, за его трансфер клуб хочет выручить около 5 миллионов. Пока неизвестно, именно на этой сумме остановились стороны. Также в сделку будет входить будущий процент от перепродажи вингера.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Лиэля Абады в 1,6 миллиона евро.