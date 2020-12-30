Уже в ближайшее время Лиэл Абада, выступающий за израильский Маккаби Петах-Тиква, может усилить состав Шахтера или Динамо. Футболиста считают одним из самых талантливых в составе команды.

Хорошая игра 19-летнего вингера заинтересовала грандов украинского футбола. О потенциальном трансфере игрока сообщает издание sport5.co.il. Интересно, какую именно команду пополнит футболист. Возможно, Лиэл Абада будет играть в одном клубе с земляком Манор Соломоном в Шахтере, или эту просьбу наставника Динамо Мирчи Луческу.

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Усиление для грандов

С 2019-го года вингер считается самым талантливым игроком в израильской команде после трансфера Соломона в состав "горняков". Сам владелец Маккаби также подтвердил продажу футболиста. Он заявил, что Абада подпишет контракт с клубом Лиги Европы.

Во сколько обойдется трансфер? Израильский клуб хочет выручить за продажу Абади около 5 миллионов евро. Также в договоренность будет входить будущий процент от перепродажи вингера.

К слову. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Лиэл Абади в 1,6 миллиона евро.

У Абади нет своего футбольного агента, поэтому его трансфером занимается владелец команды и бывший глава федерации футбола Израиля Ави Лузон.

В этом сезоне игрок провел в футболке Маккаби 13 поединков, в которых четыре раза огорчал вратарей соперников и еще трижды ассистировал партнерам по команде. Всего в клубе сыграл в 51 матче, забил 11 голов во всех турнирах.

Абада играл в юношеских командах многих возрастных категорий, в главную команду Израиля еще не вызывался.

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