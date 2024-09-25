Внимание к этому еврокубковому поединку будет приковано не только у болельщиков из Испании и Италии. Этот матч также будет интересным для украинских фанов, которые будут следить за игрой форварда сборной Украины Артема Довбыка, информирует 24 Канал.

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"Волки" против "львов"

27-летний нападающий уже понемногу адаптируется в новой команде. В 5-ти матчах за Рому Довбик отметился двумя голами и одним ассистом. Артем как раз забивал в двух последних турах Серии А – в ворота Дженоа (1:1) и Удинезе (3:0).

Рома же в стартовых 5-ти турах чемпионата набрала 6 очков и идет на 9-м месте в турнирной таблице итальянского первенства. Не слишком удачный старт сезона привел к увольнению главного тренера "волков" Даниэле Де Росси. Вместо него к рулю пришел хорват Иван Юрич.

Что касается Атлетика, то клуб из Бильбао хорошо начал новый сезон-2024/2025 – 13 баллов в 7-ми турах испанской Ла Лиги. Команда Эрнесто Вальверде уступает только Барселоне и Реалу.

Обратите внимание! Матч Лиги Европы Рома – Атлетик начнется 26 сентября в 22:00 (по киевскому времени).

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Итало-испанское противостояние в Риме обещает быть очень интересным. Рома, для которой этот поединок будет домашним, имеет больше шансов на победу 2,12. А вот в победу гостей верят немного меньше – 3,85. Также неплохой коэффициент стоит на ничью – 3,35.

Фора (0) Ромы оценена в 1,51.

Вероятно, что обе команды порадуют своих болельщиков голами – 1,92.

Если клуб Довбыка уйдет на 15-минутный перерыв ведя в счете, то уже своей победы не отпустит (Тайм/Матч – П1П1) – 3,25.

Именно футболисты итальянского клуба имеют лучшие шансы на то, чтобы размочить нули на табло – 1,76. А вот то, что первыми забьют игроки из Бильбао – 2,51.