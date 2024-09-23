Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:0. Первый мяч во встрече забил Артем Довбик.

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Что сказал Довбик после матча

Украинский форвард был признан лучшим игроком поединка. После финального свистка он прокомментировал важность результата матча и оценил свое взаимодействие со звездой "волков" Пауло Дибалой.

Очень важный результат для нас. Он был нам нужен, чтобы вернуть уверенность. Мне пришлось адаптироваться к новой лиге и новым защитникам, которые сильнее. Играть с Дибалой – это замечательно, у нас отличная связь, и я надеюсь, что смогу снова много играть с ним,

– цитирует Довбика Planeta Roma.



Артем Довбик с наградой "Игрок матча" / Фото из соцсетей Ромы

Отметим, что в этом поединке Артем Довбик также отдал ассист при третьем взятии ворот, однако официальный сайт Серии А не засчитал его из-за того, что защитник Удинезе минимально изменил траекторию передачи украинца.

К слову. В нынешнем сезоне Артем Довбик провел пять матчей за Рому, в которых забил два гола. Сейчас римляне занимают десятое место в турнирной таблице и отстают от лидера на 5 очков.

Следующий поединок "волки" сыграют 26 сентября в Лиге Европы против Атлетика Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.