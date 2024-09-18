Летом Артем Довбик сменил футбольную прописку. После сверхуспешного сезона в Жироне нападающего сборной Украины приобрела Рома за сумму около 30 миллионов евро.

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Второе увольнение за год

При этом инициатором приобретения Довбика выступал главный тренер "волков" Даниэле Де Росси. Впрочем, наставнику и игроку недолго суждено было поработать вместе.

Рома объявила об увольнении Даниэле с поста. Клуб мотивировал свое решение интересами команды и желанием "восстановить желаемый путь". Де Росси был назначен тренером только в январе этого года после ухода Жозе Моуриньо.

За это время наставник выиграл 14 из 30-ти матчей во главе команды, занял с ней шестое место в Серии А и дошел до полуфинала Лиги Европы. В этом году Рома станет одним из соперников Динамо в этом же турнире.

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Старт сезона выдался провальным для "волков". Римляне не смогли одержать ни одной победы в четырех стартовых турах – 3 ничьи и поражение от Эмполи. Из-за этого команда Довбика идет лишь на 16 месте в Серии А.