Увага до цього єврокубкового поєдинку буде прикута не лише в уболівальників із Іспанії та Італії. Цей матч також буде цікавим для українських фанів, які будуть стежити за грою форварда збірної України Артема Довбика, інформує 24 Канал.

Читайте також "Важливий результат": Довбик оцінив перемогу Роми у грі, в якій його визнали найкращим гравцем

"Вовки" проти "левів"

27-річний нападник вже потрохи адаптовується у новій команді. У 5-ти матчах за Рому Довбик відзначився двома голами та одним асистом. Артем якраз забивав у двох останніх турах Серії А – у ворота Дженоа (1:1) та Удінезе (3:0).

Рома ж у стартових 5-ти турах чемпіонату набрала 6 очок та йде на 9-му місці у турнірній таблиці італійської першості. Не надто вдалий старт сезону привів до звільнення головного тренера "вовків" Даніеле Де Россі. Замість нього до керма прийшов хорват Іван Юрич.

Щодо Атлетіка, то клуб із Більбао добре розпочав новий сезон-2024/2025 – 13 балів у 7-ми турах іспанської Ла Ліги. Команда Ернесто Вальверде поступається лише Барселоні та Реалу.

Зверніть увагу! Матч Ліги Європи Рома – Атлетік розпочнеться 26 вересня о 22:00 (за київським часом).

Прогноз Favbet

Італійсько-іспанське протистояння у Риму обіцяє бути дуже цікавим. Рома, для якої цей поєдинок буде домашнім, має більше шансів на перемогу 2,12. А от у звитягу гостей вірять трішки менше – 3,85. Також непоганий коефіцієнт стоїть на нічию – 3,35.

Фора (0) Роми оцінена в 1,51.

Ймовірно, що обидві команди потішать своїх уболівальників голами – 1,92.

Якщо клуб Довбика піде на 15-хвилинну перерву ведучи у рахунку, то вже своєї перемоги не відпустить (Тайм/Матч – П1П1) – 3,25.

Саме футболісти італійського клубу мають кращі шанси на те, щоб розмочити нулі на табло – 1,76. А от те, що першими заб'ють гравці із Більбао – 2,51.