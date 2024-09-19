Иван Юрич подписал контракт с "волками", который рассчитан до июня 2025 года. Об этом сообщает официальный сайт Ромы.

Читайте также Довбик забил дебютный гол за Рому, огорчив Малиновского

Юрич – новый тренер Ромы

Перед 49-летним хорватским специалистом стоит задача по итогу сезона попасть в групповой этап Лиги чемпионов. В случае ее успешного выполнения Юрич продолжит работать в Роме.

Отметим, что на тренерском мостике Юрич заменил легенду "волков" Даниэле Де Росси. Итальянец возглавлял Рому с января 2024 года.

Старт сезона "желто-красные" откровенно провалили. В четырех матчах римский клуб заработал лишь три очка и занимает 16-ю строчку в таблице Серии А. В последнем поединке Рома упустила победу несмотря на гол Артема Довбика.

Дебют Юрича на посту главного тренера Ромы состоится в воскресенье, 22 сентября. Команда Довбика сыграет против Удинезе.

Что известно о новом тренере Ромы

Иван Юрич во время игровой карьеры защищал цвета Хайдука, Севильи, Альбасете, Шибеника, Кротоне и Дженоа.

В составе национальной сборной Хорватии сыграл 5 поединков.

В 2010 году начал тренерскую карьеру. Сначала работал на разных должностях в Интере и Палермо. А затем возглавил дублеров Дженоа.

Был главным тренером Мантовы, Кротоне, Дженоа, Торино и Вероны.

По итогу сезона 2015/16 был признан лучшим тренером Серии В.

Последние три года возглавлял Торино.

Напомним, что Рома является соперником киевского Динамо в Лиге Европы. Их очный поединок в Риме состоится 24 октября.