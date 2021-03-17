Во вторник, 16 марта, Реал в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов принимал Аталанту. Французский нападающий "сливочных" Карим Бензема открыл счет.

Подарок для Бензема

Первая встреча между этими командами завершилась минимальной победой Реала (0:1). Поэтому Аталанте нужно было бежать в атаку, что привело к обнажению зон в защите.

Больше о матче Реал во второй раз победил Аталанту и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов: видео

Такой открытой игрой воспользовался Карим Бензема на 34-й минуте. Однако не обошлось без подарка от итальянцев, а точнее их голкипера. Спортьелло получил передачу от защитника и пытался выбить мяч на часть поля Реала, но попытка была крайне неудачной. Мяч оказался в ногах Модрича, который вошел в штрафную, но увидел свободного Бензема. Французу оставалось лишь переправить мяч в незащищенные никем владения соперника – 1:0.

Вратарь итальянской команды уже в первом тайме почти похоронил надежды Аталанты на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Такая роковая ошибка будет еще долго снится Спортьелло в страшных снах. Это было только начало погрома подопечных Джана Пьера Гасперини. Даже довольно хорошая игра от украинца Руслана Малиновского не позволила Аталанте победить.

Во второй части игры "Королевский клуб" забил еще два гола, а соперник из Италии сумел ответить лишь одним голевым выстрелом. В итоге – 3:1 убедительная победа Реала и выход в 1/4 финала турнира.

Для Бензема этот гол стал 5-м в 6 матчах Лиги чемпионов. В целом во всех турнирах форвард сыграл 31 поединок, в которых забил 21 гол и отметился 5 ассистами.

Еще одним четвертьфиналистом 16 марта стал Манчестер Сити, который в ответном матче на своем поле переиграл немецкую Боруссию М (2:0).

Видео гола Бензема